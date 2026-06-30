Ключевые моменты:

Российские войска ударили по Запорожью и применили более 150 беспилотников по всей территории Украины.

Украинские дроны поразили объекты в ряде регионов РФ, включая Подмосковье.

Международные аналитики отмечают усиление внутреннего кризиса в Кремле и политической нестабильности в России.

Жертвы в Запорожье и сотни сбитых дронов

В ночь на 30 июня российские войска нанесли очередные удары по Запорожью и прилегающему району. Оккупанты повредили здание в областном центре, спасатели оперативно потушили возникший пожар.

Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил трагические новости: из-за вражеских атак погибли три человека, а еще 18 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

По данным Воздушных сил, этой ночью враг выпустил по всей территории Украины 154 ударных беспилотника. Среди них зафиксировали не только привычные «Шахеды» (в том числе реактивные), но и БпЛА «Гербера», «Италмас», а также дроны-имитаторы «Пародия».

Наши силы ПВО провели колоссальную работу, сбив и подавив 138 вражеских целей на севере, юге, в центре и на востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 13 беспилотников на 10 локациях, а еще в двух местах упали обломки.

Как «умные» дроны ослепляют российскую связь и логистику

В то же время масштабная атака беспилотников охватила несколько регионов России и временно оккупированные территории. Вспышки и взрывы фиксировали в Туле, Рязани, Новороссийске и Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы ПВО якобы сбили 50 аппаратов, однако в Новороссийске дроны кружили в районе морского порта, а в Крыму после прилета вспыхнул крупный пожар на железной дороге.

Главной мишенью в Подмосковье, судя по всему, стал Центр космической связи «Дубна». Эта крупнейшая станция обеспечивает Кремль линиями правительственной связи, отвечает за спутниковый сигнал и телетрансляции. К тому же в Дубне расположены важные военные заводы: «Кронштадт» (производство БпЛА) и предприятие «Радуга», где делают крылатые ракеты Х-101/555, Х-69 и Х-59МК. Также взрывы этой ночью гремели в Егорьевске.

Аналитики видят нарастающий кризис власти в Кремле

Международные аналитики отмечают, что на фоне регулярных ударов по топливной и военной инфраструктуре внутренний кризис в Кремле только усиливается. Обозреватель авторитетного издания Forbes Мелик Кайлан пришел к выводу, что Путин оказался в одном из самых тяжелых тупиков с момента начала полномасштабного вторжения.

Стабильность режима подкашивает целый комплекс проблем: дефицит бензина в Крыму и российских регионах, скрытый провал мобилизации и глухое, но растущее недовольство внутри самой России. Как отмечает автор, потеря доверия ведет к потере легитимности деспотического режима. Forbes прогнозирует, что если нынешняя тенденция сохранится, Путин лишится власти в течение ближайших трех лет – его ждет либо дворцовый переворот, либо показательный суд.