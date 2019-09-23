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Новости Одессы и Одесской области

Автокатастрофа под Одессой: пострадавшие идут на поправку, а самой младшей жертве 17 лет

Автокатастрофа под Одессой: пострадавшие идут на поправку, а самой младшей жертве 17 лет

В Одесской области сегодня скорбят по жертвам аварии на Овидиопольской трассе, которая унесла жизни людей. Там, близ села Прилиманское, 21 сентября примерно в 14:00, маршрутка с пассажирами №52 «Одесса-Великодолинское» столкнулась с бензовозом.

Погибло девять человек. Их личности уже установили. Все жертвы — молодые люди, возрастом до 40 лет. Самому младшему погибшему, Марку Редькину из многодетной семьи, в июне исполнилось 17. Еще одной погибшей Кристине Саустьян – 18 лет.

Как рассказала изданию Gazeta.ua мать одного из погибших, сын ехал в роддом, чтобы впервые увидеть новорожденного ребенка.

Еще четырех человек госпитализировали с травмами. Они идут на поправку. Так, по данным и. о. руководителя департамента здравоохранения ОГА Оксаны Рокунец-Сорочан, двоих перевели в стационар из реанимации. Пострадавшему водителю грузовика, у которого обнаружили только переломы ног и рук, оказали помощь в травматологии.

В тяжелом состоянии остается 30-летняя пассажирка микроавтобуса из Черноморска. Женщина уже пришла в себя, однако ей предстоит еще несколько операций. При этом в 11-й горбольнице, где находится пострадавшая, ищут для потерпевшей доноров.

23 сентября в регионе объявили днем траура по жертвам автокатастрофы. В облгосадминистрации пообещали выделить финансовую помощь семьям пострадавших и погибших.

Версии

После происшествия полиция признала виновным водителя фуры. По официальной версии правоохранителей, автомобилист выехал на встречную полосу. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Водителю оказали медицинскую помощь, после чего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Тем временем в сети гуляет еще несколько версий причины ДТП. Так, очевидцы в соцсетях утверждают, что у грузовика лопнуло колесо, после чего его выбросило на «встречку». Также некоторые пишут, что на участке, где все произошло, разбита дорога, и там часто происходят аварии.

Фото: facebook.com/groups/miIllichivci

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