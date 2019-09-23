На Одещині оголосили день жалоби за загиблими у аварії

Сьогодні, 23 вересня, в Одеській області день жалоби за загиблими в аварії на автомагістралі, що веде з Одеси до Овідіополя. ДТП сталося 21 вересня. Тоді фура зіштовхнулася з мікроавтобусом, загинуло 9 людей, 4 опинилися в лікарнях.