На Одещині оголосили день жалоби за загиблими у аварії

Сьогодні, 23 вересня, в Одеській області день жалоби за загиблими в аварії на автомагістралі, що веде з Одеси до Овідіополя. ДТП сталося 21 вересня. Тоді фура зіштовхнулася з мікроавтобусом, загинуло 9 людей, 4 опинилися в лікарнях.
Про це повідомляється у розпорядженні виконуючої обов’язки голови Одеської ОДА Світлани Шаталової:
У зв’язку з трагедією, яка сталась в Одеській області 21 вересня і призвела до загибелі людей:
- Оголосити 23 вересня в області днем жалоби за загиблими.
- У день жалоби на всій території області приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.
Нагадаємо, уже відомо імена усіх загиблих у аварії під Одесою. У поліції визнали винним водія фури, який опинився на зустрічній смузі, що й стало причиною трагедії.
Фото: uc.od.ua
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