fbpx

Новости Одессы и Одесской области

На Одещині оголосили день жалоби за загиблими у аварії

На Одещині оголосили день жалоби за загиблими у аварії

Сьогодні, 23 вересня, в Одеській області день жалоби за загиблими в аварії на автомагістралі, що веде з Одеси до Овідіополя. ДТП сталося 21 вересня. Тоді фура зіштовхнулася з мікроавтобусом, загинуло 9 людей, 4 опинилися в лікарнях.

Про це повідомляється у розпорядженні виконуючої обов’язки голови Одеської ОДА Світлани Шаталової:

У зв’язку з трагедією, яка сталась в Одеській області 21 вересня і призвела до загибелі людей:

  1. Оголосити 23 вересня в області днем жалоби за загиблими.
  2. У день жалоби на всій території області приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Нагадаємо, уже відомо імена усіх загиблих у аварії під Одесою. У поліції визнали винним водія фури, який опинився на зустрічній смузі, що й стало причиною трагедії.

Фото: uc.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить