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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ищут доноров для пострадавшей женщины в аварии на Овидиопольской трассе

В Одессе ищут доноров для пострадавшей женщины в аварии на Овидиопольской трассе

Как мы уже писали, в субботу, 21 сентября, на повороте на Гребной канал столкнулись в районе села Прилиманское маршрутка с людьми и бензовоз.

Погибло девять человек, четырех увезли с травмами в больницу.

На место трагедии выезжала и.о. губернатора Одесской области Светлана Шаталова. Она сообщила, что все погибшие – молодые люди, самому старшему было не больше 40 лет.

Также, по ее данным, четверо жертв ДТП попали с травмами в лечебницы. Так, водитель грузовика находится в областной больнице, что на поселке Котовского.

Одна из пассажирок микроавтобуса – в реанимации городской больницы №11. Об этом сообщили изданию dumskaya.net в пресс-службе Одесской мэрии. Женщина была без сознания, поступив с переломами ног, рук, поврежденной грудной клеткой, брюшной полостью и травмой головы.

Потерпевшую прооперировали, после чего она пришла в себя. Однако медики говорят, что ее состояние остается тяжелым. Как сообщает usionline.com со ссылкой на хирурга больницы №11, у женщины есть все необходимые препараты, ее готовят к еще нескольким операциям. Для этого понадобится донорская кровь, так как той, что есть сейчас, не хватает.

В то же время причины аварии все еще выясняют правоохранители. Между тем, в сети появились комментарии очевидцев, которые утверждают, что у большегруза с автоцистерной лопнуло колесо. В результате тяжеловоз выбросило на встречную полосу, пишут в соцсетях.

Фото: uc.od.ua, ic.pics.livejournal.com

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