Авария на трассе под Одессой: появились имена всех погибших

В выходные в Одесской области произошла авария, унесшая жизни людей. Так, в районе села Прилиманское маршрутка №52 “Одесса-Великодолинское” столкнулась с бензовозом.

Погибло девять человек, четверо пострадало. В полиции уже признали виновным в трагедии водителя фуры, который оказался на встречной полосе.

Одну из пострадавших, 30-летнюю жительницу Черноморска, спасают в реанимации. Ей для операции требуется донорская кровь.

В свою очередь, как сообщает gazeta.ua, мать одной из жертв автокатастрофы Татьяна Царева рассказала, что ее сын ехал в роддом, чтобы впервые увидеть новорожденного ребенка.

Между тем в группе Будни Великодолинского опубликовали список всех погибших. Документ обнародовал местный депутат Сергей Васильев. При этом он отметил, что в документе ошиблись с последним именем, написав, что человека зовут Рустам, а на самом деле, он Руслан.

Сергей Васильев добавил, что в поселке Великодолинское 22 сентября официально утвердили как день траура. Кроме того, попросил поделиться контактами родственников погибших, чтобы организаовать для них помощь.

Фото: uc.od.ua