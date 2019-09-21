Вырезали из микроавтобуса: в ДТП на трассе под Одессой погибли люди (видео)

Авария произошла на автомагистрали, ведущей в Овидиополь из Одессы.
Об этом пишут свидетели в соцсетях.
По данным очевидцев, там, в районе села Прилиманское, маршрутка №52 с пассажирами столкнулась с большегрузом. Столкновение произошло на повороте на Гребной канал. От удара микроавтобус с людьми перевернулся.
Предварительно сообщается, что в ДТП погибло девять человек. Также известно о пострадавших, однако сколько их, еще предстоит уточнить.
На месте работают правоохранители. В районе Прилиманского перекрыли движение, транспорт направляют в объезд.
“Все, кто едет из Одессы или в Одессу, отменяйте поездку или езжайте другой дорогой, – пишут очевидцы с сети. – Бензовоз стоит поперек дороги, людей из покореженной маршрутки вырезают спасатели”.
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Фото: Любовь Гордиевская, Наш Черноморск
Видео: Одним Словом
Не понятно? Почему доблестная полиция ловит нарушителей только в центре городов? Почему их нет на трассах? Экономят ГСМ? Да нет, там мало на *лап*у дают, а тут стоишь и только сиренку включаешь и вот тебе завтрак, обед и ужин семье что-то перепадёт.