Трагедия на Овидиопольской трассе под Одессой: полиция назвала виновного

После вчерашней аварии следователи задержали водителя бензовоза. Ему уже объявили о подозрении.

В Одессе расследуют обстоятельства ДТП в районе села Прилиманское. Там маршрутка с пассажирами столкнулась с тяжеловозом, погибло девять человек.

В свою очередь, следователи уже выдвинули первую и пока что единственную версию о причине происшествия. Как сообщили на официальном сайте ГУНП в Одесской области, в аварии виноват водитель большегруза. Ему вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

– В ходе первоочередных следственных мероприятий было установлено, что авария произошла по вине водителя фуры, – отметили в региональном отделе коммуникаций полиции. – Ему оказали медицинскую помощь, после чего задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, сидевший за рулем бензовоза автомобилист выехал на встречную полосу, из-за чего и столкнулся с микроавтобусом. В то же время некоторые очевидцы в соцсетях утверждают, что у грузовика лопнуло колесо, после чего его выкинуло на встречку. Также пишут о том, что причиной могло стать то, что на участке, где все произошло, разбита дорога, и там часто происходят ДТП.

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Фото: uc.od.ua