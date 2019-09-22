fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Трагедия на Овидиопольской трассе под Одессой: полиция назвала виновного

Трагедия на Овидиопольской трассе под Одессой: полиция назвала виновного

После вчерашней аварии следователи задержали водителя бензовоза. Ему уже объявили о подозрении.

В Одессе расследуют обстоятельства ДТП в районе села Прилиманское. Там маршрутка с пассажирами столкнулась с тяжеловозом, погибло девять человек.

В свою очередь, следователи уже выдвинули первую и пока что единственную версию о причине происшествия. Как сообщили на официальном сайте ГУНП в Одесской области, в аварии виноват водитель большегруза. Ему вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

– В ходе первоочередных следственных мероприятий было установлено, что авария произошла по вине водителя фуры, – отметили в региональном отделе коммуникаций полиции. – Ему оказали медицинскую помощь, после чего задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, сидевший за рулем бензовоза автомобилист выехал на встречную полосу, из-за чего и столкнулся с микроавтобусом. В то же время некоторые очевидцы в соцсетях утверждают, что у грузовика лопнуло колесо, после чего его выкинуло на встречку. Также пишут о том, что причиной могло стать то, что на участке, где все произошло, разбита дорога, и там часто происходят ДТП.

Читайте также:

В Одессе ищут доноров для пострадавшей женщины в аварии на Овидиопольской трассе

Фото: uc.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить