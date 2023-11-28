В разрушенном доме на Базарной продолжают жить люди: как власти решают проблему

Практически полностью разрушенный дом на Базарной, 93, кроме того, что является памятником истории, находится в охраняемой буферной зоне ЮНЕСКО. Это создает законодательные проблемы для решения дальнейшей его судьбы. Об этом во время брифинга в мэрии рассказал заместитель городского головы Борис Филатов.

Дом достаточно давно был подтвержден как аварийный. Есть соответствующие выводы и исследования по этому поводу. Есть вопрос в том, что он является памяткой, а с точки зрения законодательства с памятниками не все так просто. Законодательный замкнутый круг. С одной стороны, аварийный дом нельзя финансировать, а с другой – это памятник. Поэтому сейчас наш профильный департамент охраны памятников сотрудничает с министерством культуры для того, чтобы снять его с реестра, и мы могли, отселив жителей его демонтировать, – сообщил Борис Филатов.

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Сейчас в доме проживает пять семей. Вчера было проведено совещание с главой Приморской администрации Одессы Маратом Королевым и дано поручение изыскать маневровый жилищный фонд или другие возможности в других районах города для переселения этих людей.

Маневровый жилищный фонд – это жилье, предоставленное инвестором-застройщиком за собственные средства, оно предназначено для временного проживания граждан на время проведения реконструкции жилья устаревшего жилищного фонда.

Но сейчас внесены изменения в закон и город не имеет права, как это было раньше, иметь 10% сдаваемых в новостройках площадей, чтобы использовать эти помещения для временного пребывания горожан, переселенных из аварийных домов. Поэтому было дано соответствующее поручение главам других администраций города, чтобы они в сотрудничестве с главой Приморской администрации вместе изыскали возможность отселить из аварийного дома пять семей.

По словам вицемэра, не все жители дома желают отселяться.

Но жителей мы будем отселять. Это сто процентов! Ибо другого выхода нет. У нас есть квартиры или жилищный фонд. Я дал поручение всем главам администраций, чтобы они подняли статистику и посмотрели, где есть свободные квартиры, чтобы пойти к людям и четко предложить им локации. Такая статистика должна быть уже сегодня, в худшем случае завтра, – подчеркнул Филатов.

Уже с готовыми предложениями глава Приморской администрации должен лично пообщаться с жителями аварийного дома и после этого решать их дальнейшую судьбу.