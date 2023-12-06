На Базарной обрушился трехэтажный жилой дом (фоторепортаж)

Об этом сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что для разбора завалов привлекалось 18 единиц пожарной техники и 55 спасателей.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб.

«Пожарные сразу приступили к проведению аварийно-спасательных работ и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено». — говорится в сообщении.

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Отметим, это уже второе обрушение в этом здании за месяц. Строение пострадало от ударной волны во время ракетной атаки, а 27 октября в результате непогоды рухнула стена дома.

Позже в мэрии заявили, что памятник архитектуры снесут, но для этого с него следует снять охранный статус, а жителей — отселить.