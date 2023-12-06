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На Базарной обрушился трехэтажный жилой дом (фоторепортаж)

На Базарной обрушился трехэтажный жилой дом (фоторепортаж)

Очередное обрушение аварийного дома на Базарной,93, который является историческим памятником, произошло сегодня утром. На этот раз обвалился третий подъезд с 1 по 3-й этаж. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что для разбора завалов привлекалось 18 единиц пожарной техники и 55 спасателей.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб.

«Пожарные сразу приступили к проведению аварийно-спасательных работ и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено». — говорится в сообщении.

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Отметим, это уже второе обрушение в этом здании за месяц. Строение пострадало от ударной волны во время ракетной атаки, а 27 октября в результате непогоды рухнула стена дома.

Позже в мэрии заявили, что памятник архитектуры снесут, но для этого с него следует снять охранный статус, а жителей — отселить.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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