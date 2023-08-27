В Одессе на Базарной рухнул аварийный дом: «добит волной от ракетного удара» (фоторепортаж)

На старой одесской Базарной, 93, произошла беда: обвалилась часть флигеля жилого дома. Люди не пострадали, но жить в обрушенной части дома теперь нельзя…

«Здесь опасно!»

Оградительные ленты – и на улице, и во дворе. Камни, рамы, окна… Страшная картина… Телевизор, который виднеется в одной из пострадавших квартир, где уже нет стены – как немой свидетель…

Пока снимаю, из флигеля выбегает молодой человек.

– Ну что же вы здесь снимаете?! Да не подходите так близко! Я вот решил хоть какие свои вещи забрать, а оно как посыплется сверху! Может, и дальше будет «грохать». Опасно здесь!

Парень, которого зовут Дмитрий, снимал здесь жилье, рассказывает, что обрушившийся дом, особенно флигель, пострадал от страшной волны после ракетного удара 14 августа.

Напомним, в тот день был разбит гипермаркет FOZZY, пострадали и другие дома в центре Одессы…

«Был аварийным давно»

– Этот флигель и раньше был аварийным, теперь добит последствиями волны от того ракетного удара. Могу одно сказать: здание может вообще обвалиться совсем. Так что даже рядом стоять опасно, – добавляет Дмитрий.

Дом на Базарной, 93 не является памятником архитектуры. Он почтенного возраста – «родился» в 1893 году. Местные говорят, что аварийным он признан еще в середине 90-х годов прошлого столетия. В 2005 году с домом произошла беда: тоже был «грох» на чердаке: обрушилась и его часть, и часть стены…

«Сегодняшний обвал разрушил жилую комнату и ванную на втором этаже, на первом расползлась стена. Две квартиры, две семьи находятся фактически на улице. Боятся зайти в свои квартиры, даже забрать вещи, не то чтобы жить», – пишет на своей странице в Facebook одесситка Ирина Куций.

Она также отмечает, что городские службы на обрушение отреагировали оперативно и уже предложили несколько вариантов потерпевшим семьям, оставшимся без крова…

Ну а как все «выглядит» теперь – смотрите на наших фото:

Фото автора