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В Одессе на Базарной рухнул аварийный дом: «добит волной от ракетного удара» (фоторепортаж)

В Одессе на Базарной рухнул аварийный дом: «добит волной от ракетного удара» (фоторепортаж)

На старой одесской Базарной, 93, произошла беда: обвалилась часть флигеля жилого дома. Люди не пострадали, но жить в обрушенной части дома теперь нельзя…

«Здесь опасно!»

Оградительные ленты – и на улице, и во дворе. Камни, рамы, окна… Страшная картина… Телевизор, который виднеется в одной из пострадавших квартир, где уже нет стены – как немой свидетель…

Пока снимаю, из флигеля выбегает молодой человек.

– Ну что же вы здесь снимаете?! Да не подходите так близко! Я вот решил хоть какие свои вещи забрать, а оно как посыплется сверху! Может, и дальше будет «грохать». Опасно здесь!

Жилец обвалившегося дома на Базарной

Дмитрий

Парень, которого зовут Дмитрий, снимал здесь жилье, рассказывает, что обрушившийся дом, особенно флигель, пострадал от страшной волны после ракетного удара 14 августа.

Напомним, в тот день был разбит гипермаркет FOZZY, пострадали и другие дома в центре Одессы

«Был аварийным давно»

– Этот флигель и раньше был аварийным, теперь добит последствиями волны от того ракетного удара. Могу одно сказать: здание может вообще обвалиться совсем. Так что даже рядом стоять опасно, – добавляет Дмитрий.

Обвал на Базарной, 27 августа 2023
Обвал на Базарной, верхний этаж
Обвал на Базарной, окна
Обвалился дом на Базарной
Обвал на Базарной, стена
Обвал на Базарной, телевизор

Дом на Базарной, 93 не является памятником архитектуры. Он почтенного возраста – «родился» в 1893 году. Местные говорят, что аварийным он признан еще в середине 90-х годов прошлого столетия. В 2005 году с домом произошла беда: тоже был «грох» на чердаке: обрушилась и его часть, и часть стены…

«Сегодняшний обвал разрушил жилую комнату и ванную на втором этаже, на первом расползлась стена. Две квартиры, две семьи находятся фактически на улице. Боятся зайти в свои квартиры, даже забрать вещи, не то чтобы жить», – пишет на своей странице в Facebook одесситка Ирина Куций.

Она также отмечает, что городские службы на обрушение отреагировали оперативно и уже предложили несколько вариантов потерпевшим семьям, оставшимся без крова…

Ну а как все «выглядит» теперь – смотрите на наших фото:

Обвал на Базарной, внутри
Обвал на Базарной, балкон
дом на Базарной в Одессе, выбитые окна
Обвал на Базарной, окно
Обвал на Базарной
Авариный дом н Базарной
на Базарной рухнула часть дома

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