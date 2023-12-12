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Аварійні будинки в центрі Одеси: один “втомився”, інший зносять

Аварійні будинки в центрі Одеси: один “втомився”, інший зносять

Житловий фонд Одеси продовжує страждати від системних порушень будівництва та неправильної експлуатації старих будівель. Вдома тріщать, руйнуються і обвалюються. Війна додала проблем: удома страждають від рактно-дронових атак росіян. В результаті – одесити залишаються без житла.

Сьогодні, 12 грудня, у Приморському районі Одеси стався обвал стіни триповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Близько 12 години рятувальники отримали виклик на вулицю Сєрова,3. На місці було виявлено обвалення стіни та труби будинку на поряд розташовану споруду.

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За інформацією рятувальників, загальна площа руйнувань становила 15 квадратних метрів. Люди під час руйнування не постраждали.

“Загиблих та постраждалих немає. На місці події очікуються міські комунальні служби. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Старий триповерховий будинок по вул. Сєрова вважається аварійним.

Ще один аварійний будинок у центрі Одеси вирішено знести. Будинок на вулиці Приморській,25 отримав значні пошкодження під час ворожого ракетного удару 23 липня.

Рішення про повний демонтаж будівлі ухвалив виконавчий комітет міськради 12 жовтня. Напередодні фахівці обстежили будівлю та дали висновки щодо оцінки його технічного стану. Відновленню не підлягає.

Сьогодні, 12 грудня, будівельники ТОВ «Спец-Буд-Техніка» розпочали демонтаж будинку. Зазначається, що демонтаж триватиме до кінця грудня.

Напередодні мешканців будинку попросили звільнити квартиру. Відповідне оголошення про знесення розмістили на фасаді будівлі.

Нагадаємо, на Базарній, 93 знесуть пам’ятник архітектури, який постраждав від ударної хвилі під час ракетної атаки, а 27 жовтня внаслідок негоди звалилася стіна. У будинку мешкало п’ять сімей.

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