Одесский дом-«невезунчик» в Книжном переулке: жизнь на подпорках (фото)

Этот старый трехэтажный жилой дом под номером 13 в одесском Книжном переулке словно притих. Хотя его обитателям хочется кричать. Они и кричат порой – очередными воззваниями, баннерами… А вслух закричать здесь, кажется, опасно: от крика дом может и грохнуть. Такое впечатление он производит.

Его новая история

Он – из одесских домов-«невезунчиков». Его сегодняшний день – жизнь на подпорках. Стоит глянуть на фасад – становится страшно: кажется, что рухнет. А эти его подпорочки! И спереди, и по бокам. А стоит заглянуть через чудом сохранившиеся старые-старые ворота – и увидишь очередные подпорки, на которых еще чудом держится арка. Ну, и еще фасад время от времени украшается очередным обращением к властям города: отселите нас, мол, отсюда.

Некоторых отселили. Это произошло после того, как несколько лет назад здесь произошло обрушение, кстати, не первое. Остальные продолжают жить – в ожидании очередного обрушения.

Как рассказывала мне одна из жительниц дома Олеся пару лет назад, так все и продолжается по сей день.

Дом продолжает «осыпаться» – и внешне, и внутри. А как же ему не сыпаться? Аварийным он признан, как рассказывают его жители, еще в 2006 году. И дом никто не чинит, и людей не отселяют. Когда приходит очередной «предел», жители дома вывешивают очередные воззвания. Сейчас, как видите на фото – высказанные в «приличной» форме, бывают и с «перчиком». Такие быстро исчезают.

Его славное прошлое и загадочное «СЯА»

Дом – не памятник архитектуры, но здание это довольно любопытное. Обратите внимание: на дошедших до наших дней несчастных воротах значится загадочное «СЯА».

Дом строился как доходный в 1890-х годах. Как сообщает ресурс «Домофото», его архитектором, вероятно, был сам Лев Влодек. А строился дом для владевшего этим участком одессита С.Я. Абрамовича. Вот вам и разгадка каким-то чудом уцелевшей аббревиатуры «СЯА» под табличкой с номером «13».

А вот будущее старого несчастного жилого дома и его обитателей так и остается загадкой.

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