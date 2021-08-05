В Украине уже давно планируют решить проблему «хрущевок». Есть даже специальный закон о реконструкции устаревшего жилья, который приняли 15 лет назад. Но программу так и не запустили.

В этом году министерство развития общин и территории (Минрегион) подготовило поправки к закону. Давайте посмотрим, как правительство планирует решать эту проблему.

Как будут выбирать «хрущевки» для реконструкции и сноса?

Пока непонятно. В законопроекте не прописан этот механизм. Местные власти сперва должны утвердить проект реконструкции, а потом провести конкурс для выбора инвестора-застройщика.

Глава комитета Ассоциации работников строительства и недвижимости Анастасия Бидах предполагает, что реализация такого проекта, займет не год и не два. «Законопроектом предусмотрено, что инвестор будет обеспечивать жильем в этом же районе, если нет такой возможности, то по согласию жильца его могут переселить в смежный микрорайон. Но, опять-таки, достаточно нечетко все это прописано в законопроекте, есть пункты, которые ставят под сомнение даже эти моменты», — подчеркивает эксперт.

А если не все жители согласятся на переезд?

Тогда «хрущевку» исключат из программы. В Украине устаревшего жилья много, а инвесторов наоборот, мало. По новому законопроекту, если не наберется 75% от общей площади всех квартир в доме, собственники которых согласны на перемены, то процесс останавливается.

Кстати, закон о реконструкции жилья, который приняли 15 лет назад, предполагает 100% согласие всех владельцев. Это практически невыполнимое условие, считают в правительстве, поэтому решили немного снизить планку. По словам заместителя министра развития общин и территории Наталии Козловской, иногда в одной семье не могут договориться, что уж говорить про целый дом. «Поэтому нам было важно найти решение, которое бы сбалансировало интересы инвесторов-застройщиков, граждан и местных властей», — подчеркивает замминистра Козловская.

Кто будет платить за оформление новой квартиры?

Собственников квартир освободят от административного сбора во время регистрации нового жилья. Что касается оплаты услуг нотариуса, то за оформление договоров заплатит инвестор-застройщик или местные власти.

А можно вместо нового жилья получить деньги?

Можно, но при одном условии. У человека должна быть еще одна квартира или частный дом в собственности. Таким образом гарантируют, что не оставят людей без жилья. Размер компенсации определят по оценочной стоимости.

В законопроекте Минрегиона сказано, что собственник может попросить себе квартиру поменьше. Тогда ему возместят разницу деньгами. А если захочется из «хрущевки» переехать в квартиру большей площади, то разницу платит уже сам собственник.

Мы уже рассказывали, что в Одессе собрались отремонтировать за год 66 жилых домов. Опубликован список адресов.

Фото: mayak.org.ua