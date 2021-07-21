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Рухнувший одесский дом на Нежинской собираются восстановить – за чей счет?

Рухнувший одесский дом на Нежинской собираются восстановить – за чей счет?

Деньги на восстановление «грохнувшего» в начале весны в Одессе дома на улице Нежинской планируют выделить из бюджета реставрации памятников архитектуры в историческом центре города.

Об этом заявил начальник городского управления охраны культурного наследия Владимир Мещеряков на заседании архитектурной комиссии Одесского горсовета.

По словам чиновника, проектная документация на отстройку дома обойдется в 500 тысяч гривен, а сами работы, по приблизительной оценке, в 4,5 миллиона гривен. Он также отметил, что данная программа рассчитана на восстановление объектов монументального искусства, но «если обрушаются карнизы на тротуары и есть угроза жизни и здоровью людей, то важно устранять эти проблемы и проводить противоаварийные работы».

Напомним, дом-памятник архитектуры на Нежинской, 16 в Одессе «грохнул» в первый день весны этого года. Между тем, одесситы били тревогу по поводу состояния дома еще до происшествия – по дому ползли угрожающие трещины.

Далее был объявлен тендер по поводу изучения специалистами состояния дома после обрушения, а позже – тендер по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий по ликвидации последствий обрушения части фасадного флигеля.

Стало известно и о том, что дом на Нежинской будут восстанавливать. Такое решение было принято на сессии Одесского горсовета.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что на месте «гроха» одесского дома возникло некое сооружение. Как оказалось, это часть защиты здания.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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