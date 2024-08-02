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Артемій Лебедєв хоче прилетіти до Одеси, щоб пожерти в ресторані: відповідь Лібкіна

Артемій Лебедєв хоче прилетіти до Одеси, щоб пожерти в ресторані: відповідь Лібкіна

Колишній російський дизайнер, нині пропагандист Артемій Лебедєв чекає на повернення прямих рейсів «Аерофлоту» з Москви до Одеси. Йому подобається ресторан «Дача». Власник «Дачі» Савелій Лібкін засмутив росіянина своєю відповіддю.

Артемій Лебедєв відомий в Одесі. Будучи дизайнером, він розробив для міста туристичний символ — якір у формі серця і фірмовий стиль.

Але потім трапилася анексія Росією Криму, російське вторгнення на Добас, а потім і повномасштабне вторгнення. Лебедєв проявив себе як завзятий путінолюб і російський шовініст. Ще до вторгнення йому заборонили в’їзд в Україну, а 2023 року конфіскували активи в нашій країні.

Періодично він згадує про Одесу, можна сказати, сумує. Ось і в черговому інтерв’ю Лебедєв рознився, що мріє прилітати до Одеси прямим рейсом «Аерофлоту», що поїсти в ресторані «Дача» і не тільки.

— Я хочу можливість на прямому літаку Аерофлоту москва — Одеса літати туди і в ресторані «Дача» у Сави Лібкіна жерти. Мені подобається. Люблю це місто. І дівки там красиві. І завжди це було можливо, завжди це працювало, а потім, раптом, чомусь стало неможливо (дійсно, чому? — ред.), — заявив пропагандист.

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Одеса звикла розчаровувати росіян. Ось і на такі соплі Лебедєва надійшла швидка відповідь від Савелія Лібкіна, власника тієї самої «Дачі», без якої так сумно Артемію.

— Зазвичай я спілкуюся українською, але тому під…су Лєбєдєєву я відповім російською, так, щоб йому було все зрозуміло, — сказав ресторатор, який уже сам, разом зі своїми закладами, став одеською визначною пам’яткою. — Артемій, просто йди на х… Одеси тобі не бачити, хоч ти будеш із блакитним чубчиком (у Лебедєва волосся пофарбоване в блакитний колір, — ред), хоч із жовтим, хоч із помаранчевим. Сиди в Москві, смокчи московський х… у путіна. Це все, що тобі залишилося. Крапка.

Раніше «Одесская Жизнь» розповідала про колишню одеситку Юлію Вітязєву, яка зараз працює на російську пропаганду. Вона відверто висловилася, чого бажає одеситам, і яка Одеса потрібна зараз росії.

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