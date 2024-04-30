Зачем путину Одесса: почему он грезит городом и разрушает его (видео)

Чья Одесса?

Наверное, Одессу российский диктатор поминает чаще любого другого украинского города. Непрерывно талдычит, что Одесса это российский город. Правда, по его словам, еще “немного еврейский. А доказательство этому – история русских завоевательных войн 19 века и метки «русского мира», расставленные по всему городу: вот вам пачка Пушкиных, вот – Екатерина.

На это Александр Алферов отвечает, что наши предки уже в 1415 году имели в Одессе свой порт. Так, Одесса имела разные названия – Хаджибей, Коцюбеев, Кочубеев, в зависимости от произношения.

Но, однозначно, когда россияне пытались продемонстрировать, что Одессу основала Екатерина II, в это никто не верил, потому что в конце XIX века праздновали 100 лет «присоединения Одессы». Чувствуете разницу? – спрашивает историк.

И даже памятник Екатерине установили только в 1900 году, а в 1920 он уже был снесен. А миф о скрепном русском городе активно начал насаждаться уже после обретения Украиной независимости.

Тогда восстановили памятник Екатерине, добавили памятников Пушкину, установили несколько мемориальных досок. Все по инициативе и финансированию «Россотрудничества». На финансирование пророссийских политиков, движений и медиа в россии средств не жалели. И все они повторяли одно и то же — Одесса это россия, одесситы — россияне.

Но после того, как россия напала на Украину в 14-м году, по словам Алферова, постепенно начала появляться информация о другой Одессе:

И выяснилось, — говорит исследователь, — что украинское движение было очень сильно, что в 1905 году здесь была открыта первая “Просвита” на надднепрянской Украине. В 1910 году открыт Украинский клуб – тоже интересное явление политической жизни, кроме той, что вы знаете. Первая песня об Одессе в 1850 году фиксируется, и эта песня на украинском языке под названием «А в Одесі добре жити».

Многогранный город

Александр Алферов напомнил, что в Одессе были заложены основы создания независимого болгарского государства, свободного греческого государства, Израиля, а впоследствии и свободного государства Украина. Это только сейчас становится широко известным. И, оказывается, что Одесса в конце XIX – начале XX века была очень многогранной.

Но верит ли сам путин в то, что говорит? И зачем тогда, по его указанию, «русский город» постоянно под обстрелами? Крылатые и баллистические ракеты, дроны убийцы – все эти «весточки» из россии постоянно летят в Одессу, убивают жителей города (якобы, россиян), разрушают памятники архитектуры (якобы, российские).

Почему путину нужна разрушенная Одесса

Александр Алферов уверен, что Одесса с ее культурой, памятниками и жителями путину не нужна. Ему нужна разрушенная и опустевшая Одесса, чтобы сделать ее плацдармом, базой для завоевания украинской части Бессарабии и Молдовы. И цель превратить все эти земли в новую Новороссию, в “одно большое Приднестровье”.

А тот город, который существует сейчас, с его многообразием культур, с его украинством, способный дать отпор российским атакам как снаружи так и внутри — ему не нужен. Именно после событий 2 мая 2014 года, когда одесситы предотвратили попытку пророссийских сил захватить власть в городе, путин окончательно понял, что Одесса другая, не его. И определился как с ней поступить.

Сейчас Одесса для российского диктатора — это простая точка на карте, которая ему мешает делать свою внешнюю политику из-за торговли зерном, которое ему мешает зайти в Украину из Приднестровья, или, наоборот, стать трамплином в Приднестровье, входящее в Молдову и по дороге в Румынию.

Поэтому реальная Одесса Путину не нужна, ему нужна уничтоженная Одесса, но я хочу сказать, что, глядя на Одессу, смотря на одесситов, я просто вижу, что мужественные жители города героев, настоящего города-героя Одессы, держатся. И я горжусь одесситами. Вы продемонстрировали очень крутую позицию, – отмечает Александр Алферов. — А все фразы о сугубо русском городе, и «немного еврейском» — это все нацелено сугубо на их внутренний рынок.

Добавим от себя, что здесь показателен пример другого «русского» города, Харькова. Был он таким до поры до времени, а теперь признан украинским (каким объективно и является), стирается с лица земли, потому что по планам путина должен стать «серой зоной».

Одессу от судьбы Харькова спасает только географическое положение. До нее сложнее и дороже «дотягиваться». И российские предводители прекрасно понимают, что город никогда не был русским и не является таковым сейчас. Поэтому руины Одессы для рашистов предпочтительнее, чем процветание, красота и сила нашего города.

Справка «Одесской Жизни»

Александр Алферов – украинский историк, радио и телеведущий, общественный деятель. Работает научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он кандидат исторических наук и является автором и соавтором книг по истории Украины.

Алферов также известен своей работой как радиоведущий на украинском радио «Культура» и телеведущий на канале Общественное: Культура. Ранее он возглавлял пресс-службу полка «Азов», был пресс-секретарем народного депутата Украины.

Фото — Назарий МАЗИЛЮК