Аномалия в Затоке и новый памятник в Горсаду – главное в Одессе за 16 октября

Сегодня, в пятницу, 16 октября, “Одесская жизнь” писала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Нацполиция Украины зафиксировала факты вмешательства в работу Единого реестра избирателей. Так, своего рода рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области. Там за месяц число избирателей выросло на 25%.

Очное обучение в школах Одессы должно завершиться на текущей неделе, а потом занятия рекомендовано проводить дистанционно.

В Одессе поймали боевика террористической организации «Исламское государство». Задержание проводили оперативники СБУ.

Сегодня в одесском Горсаду торжественно открыли новый памятник – «Голос Одессы».

В Одессе разрабатывают концепцию дальнейшего развития улично-дорожной сети города. В частности, на площади Толбухина хотят построить тоннель, а на проспекте Небесной Сотни – эстакаду.

Фото Марии Котовой