Новости Одессы и Одесской области

Аномалия в Затоке и новый памятник в Горсаду – главное в Одессе за 16 октября

Аномалия в Затоке и новый памятник в Горсаду – главное в Одессе за 16 октября

Сегодня, в пятницу, 16 октября, “Одесская жизнь” писала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Фото Марии Котовой

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