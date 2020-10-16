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В Одессе хотят ударить по дорожным пробкам эстакадами и тоннелями (фото)

В Одессе хотят ударить по дорожным пробкам эстакадами и тоннелями (фото)

В Одессе разрабатывают концепцию дальнейшего развития улично-дорожной сети города. Она предусматривает строительство многоуровневых развязок.

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Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, специалисты предлагают организовать круговое движение на перекрестке улиц Академика Заболотного и Добровольского и реконструировать ключевые узлы с устройством двухуровневых развязок на пересечении таких магистралей:

  • проспект Академика Глушко – проспект Небесной Сотни;
  • проспект Небесной Сотни – улица Левитана;
  • проспект Небесной Сотни – улица Инглези;
  • район площади Толбухина;
  • 1-я станция Люстдорфской дороги.

На опубликованной мэрией визуализации представлено, что на площади Толбухина хотят построить тоннель, а на проспекте Небесной Сотни – эстакаду.

Также в мэрии обсудили расширение проезжей части дорог, совершенствование перекрестков с устройством дополнительных полос движения для заезда/выезда на магистрали и устройство остановочных карманов для общественного транспорта. Речь шла об улицах Генуэзской, Посмитного, Пантелеймоновской, Преображенской, Старопортофранковской, перекрестке улиц Мясоедовской и Хворостина и многих других.

Кроме того, планируется капитально отремонтировать Ивановский и Овидиопольский путепроводы, а также ремонт Строгановского моста на улице Греческой, двух путепроводов по улице Михаила Грушевского: через железную дорогу и возле Центрального автовокзала через улицу Балковскую.

Также в перспективе планируется связать схему обхода Одессы по объездной дороге с автомобильной трассой «Север-Юг», на которую уже есть технико-экономическое обоснование.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

1 комментарий
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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Игорь
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Игорь

Очень правильная концепция, хорошо бы реализовать быстрее.

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