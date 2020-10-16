В Затоке аномально выросло количество избирателей

Национальная полиция Украины зафиксировала факты вмешательства в работу Единого реестра избирателей. Есть такие факты и в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Он рассказал, что своего рода рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области. Там за месяц число избирателей выросло на 25%. В связи с этим уже есть уголовные дела.

По словам Геращенко, такле явление касалось небольших объединенных территориальных общин (ОТО). Как правило, это ОТО вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области, где “очень дорогая земля и постоянно идут споры за землю”, объяснил замглавы МВД.

Ранее в Одесской области пресекли попытку создания “сетки” по подкупу избирателей.