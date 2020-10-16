Карантин в школах: как будет организована учеба в Одессе?

Очное обучение в школах Одессы должно завершится на текущей неделе, а потом занятия рекомендовано проводить дистанционно.

Об этом на своей странице в Фейсбук со ссылкой на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности сообщили директор Департамента и образования Одессы Елена Буйневич.

По ее словам, комиссия решила ” с понедельника, 19 октября, до 23 октября рекомендовать школам учиться дистанционно“.

Родителям соответствующие уведомления должны прислать из школ. Далее, 26 – 30 октября будут плановые осенние каникулы.

А в 1 – 3 классах каникулы рекомендовано устроить с 19 октября по 30 октября.

-Напомним, что Одесса еще 2 недели будет в оранжевой карантинной зоне.