Анекдот дня: за сколько голубь долетит из Одессы до Киева

Переполненный одесский трамвай:

— Женщина, ну куда вы прёте?!

— Это не я! Это таки меня прут!..

Один прохожий спрашивает другого:

— Простите, вы не подскажете, как пройти на Дерибасовскую?

— Ах, молодой человек, вы, наверное, впервые в Одессе. На Дерибасовскую не ходят, на Дерибасовскую гуляют постепенно…

Учительница спрашивает:

— Моня, если расстояние по воздуху от Одессы до Киева составляет 450 километров, а почтовый голубь пролетает за час 100 километров, то сколько времени ему понадобится на перелёт?

— Пять с половиной часов.

— Да нет же, всего четыре с половиной часа! С чего ты взял, тупица, что пять с половиной?

— Так надо же голубю хоть часок передохнуть в Жмеринке?

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