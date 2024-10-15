Анекдот дня: за сколько голубь долетит из Одессы до Киева

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Переполненный одесский трамвай:
— Женщина, ну куда вы прёте?!
— Это не я! Это таки меня прут!..
Один прохожий спрашивает другого:
— Простите, вы не подскажете, как пройти на Дерибасовскую?
— Ах, молодой человек, вы, наверное, впервые в Одессе. На Дерибасовскую не ходят, на Дерибасовскую гуляют постепенно…
Учительница спрашивает:
— Моня, если расстояние по воздуху от Одессы до Киева составляет 450 километров, а почтовый голубь пролетает за час 100 километров, то сколько времени ему понадобится на перелёт?
— Пять с половиной часов.
— Да нет же, всего четыре с половиной часа! С чего ты взял, тупица, что пять с половиной?
— Так надо же голубю хоть часок передохнуть в Жмеринке?
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