Анекдот дня: лучший подарок интеллигентному мальчику

Доброе утро, Одесса! Идут рабочие будни, но мы не унываем, а добросовестно занимаемся своим делом и не забываем: мы еще на день стали ближе к нашей Победе. А для хорошего настроения и заряда бодрости предлагаем вашему вниманию очередной забавный анекдот.

Кстати, как часто вы радуете своих близких приятными подарками? Может, стоит сделать такой даже сегодня и дня рождения не ждать?

– Сёма, шо племяннику на день рождения подарим?

– А давай подарим ему женщину резиновую!

– Ты с ума сошел! Он же такой мальчик интеллигентный!

– Ой, таки не тошни мне на нервы, мы же ей очки оденем!

Другие одесские анекдоты: