Анекдот дня: за скільки голуб долетить з Одеси до Києва

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Переповнений одеський трамвай:
– Жінко, ну куди ви прете?!
– Це не я! Це таки мене пруть!..
Один перехожий запитує іншого:
– Вибачте, ви не підкажете, як пройти на Дерибасівську?
– О, молодий чоловіче, ви, напевно, вперше в Одесі. На Дерибасівську не ходять, на Дерибасівську гуляють поступово…
Учителька запитує:
– Моня, якщо відстань повітрям від Одеси до Києва становить 450 кілометрів, а поштовий голуб пролітає за годину 100 кілометрів, то скільки часу йому знадобиться на переліт?
– П’ять із половиною годин.
– Та ні, лише чотири з половиною години! З чого ти взяв, дурню, що п’ять із половиною?
– Так треба ж голубу хоч годинку перепочити у Жмеринці?
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