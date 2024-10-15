Анекдот дня: за скільки голуб долетить з Одеси до Києва

Переповнений одеський трамвай:

– Жінко, ну куди ви прете?!

– Це не я! Це таки мене пруть!..

Один перехожий запитує іншого:

– Вибачте, ви не підкажете, як пройти на Дерибасівську?

– О, молодий чоловіче, ви, напевно, вперше в Одесі. На Дерибасівську не ходять, на Дерибасівську гуляють поступово…

Учителька запитує:

– Моня, якщо відстань повітрям від Одеси до Києва становить 450 кілометрів, а поштовий голуб пролітає за годину 100 кілометрів, то скільки часу йому знадобиться на переліт?

– П’ять із половиною годин.

– Та ні, лише чотири з половиною години! З чого ти взяв, дурню, що п’ять із половиною?

– Так треба ж голубу хоч годинку перепочити у Жмеринці?

У нас є й інші анекдоти: