Анекдот дня: умный сосед и барабан

Доброе утро, Одесса! Ну вот и дождались мы пятницы – а значит совсем скоро можно хоть на время забыть о работе и заняться… ну, например, любимым хобби. Или родным время уделить. Или сходить куда-то (лишь бы тревоги воздушные не помешали).

«Одесская жизнь» желает вам не делать нервы своим близким, да и не близким тоже. И соседей спокойных и, главное, умных, вот как в нашем сегодняшнем анекдоте:

– Наш сосед Мойше, оказывается, очень умный человек!

– Почему ты так считаешь?

– Когда нашему сыну на день рождения подарили барабан, он единственный догадался спросить: «А ты знаешь, что у него внутри?..»

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Карикатуры Евгения Крана и Picasa