Анекдот дня: умный сосед и барабан

Доброе утро, Одесса! Ну вот и дождались мы пятницы – а значит совсем скоро можно хоть на время забыть о работе и заняться… ну, например, любимым хобби. Или родным время уделить. Или сходить куда-то (лишь бы тревоги воздушные не помешали).
«Одесская жизнь» желает вам не делать нервы своим близким, да и не близким тоже. И соседей спокойных и, главное, умных, вот как в нашем сегодняшнем анекдоте:
– Наш сосед Мойше, оказывается, очень умный человек!
– Почему ты так считаешь?
– Когда нашему сыну на день рождения подарили барабан, он единственный догадался спросить: «А ты знаешь, что у него внутри?..»
Еще больше одесских анекдотов:
- Зачем Мойша женился четыре раза;
- Встретились две одесситки;
- День рождения Лёвочки;
- Странный бизнес Рабиновича;
- О чем мечтает Роза Марковна?
Карикатуры Евгения Крана и Picasa