Анекдот дня: Додик пришел в морг

Доброе утро, Одесса! Пусть в этот воскресный день вас ждет позитива побольше, а тревог во всех смыслах поменьше. И да – не забывайте держать кулачки за наших защитников и уделять больше внимания своим близким и не делать им нервы лишний раз.

Ну а какой новый день без анекдота от «Одесской жизни»?

Ночью в морг приходит мужчина.

– Извините, меня зовут Додик Кацман. Засиделся у друзей, транспорт не ходит. Можно я у вас посижу? Моя жена должна позвонить…

Звонит телефон.

– Алло? Да – это морг! Кто? Додик Кацман? Да, здесь! Алло, женщина, шо там у вас упало???

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