Анекдот дня: Софочке вырвали зуб

Доброе утро, одесситы и все примкнувшие к ним! Середина недели, а значит – трудимся усердно и сообща приближаем нашу общую Победу.
А чтобы день начался на позитиве, вот вам наш анекдот:
Софочка, Вам вырвали зуб?
– Таки да, вырвали.
– И во сколько это обошлось?
– Ни во сколько. Зуб вырвали, а деньги вырвать у меня не смогли!
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