Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Роза Марковна и кофэ

Анекдот дня: Роза Марковна и кофэ

Всех с добрым воскресным утром! Воскресный день – день отдыха и исключительно позитивных впечатлений, каковых от всей уши вам и пожелаем. И не сидите дома – а отправляйтесь… да хотя бы и на пляж, пока погода балует!

Но сначала все же следует проснуться, взбодриться, позитивом зарядиться: выпить чашечку ароматного кофе (или хотя бы понюхать таковой) и прочитать анекдот от «Одесской жизни»:

– Ах, как у вас вкусно пахнет кофэ!

– Заходите, Роза Марковна, не стесняйтесь, нюхайте на здоровье!

Утренний кофе - я и муж

Кофе и официант

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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