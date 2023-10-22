Анекдот дня: Роза Марковна и кофэ

Всех с добрым воскресным утром! Воскресный день – день отдыха и исключительно позитивных впечатлений, каковых от всей уши вам и пожелаем. И не сидите дома – а отправляйтесь… да хотя бы и на пляж, пока погода балует!
Но сначала все же следует проснуться, взбодриться, позитивом зарядиться: выпить чашечку ароматного кофе (или хотя бы понюхать таковой) и прочитать анекдот от «Одесской жизни»:
– Ах, как у вас вкусно пахнет кофэ!
– Заходите, Роза Марковна, не стесняйтесь, нюхайте на здоровье!
Еще больше анекдотов вы таки найдете здесь:
- Как Хаим и Роза проводят выходные;
- Муся и ее кулинарное мастерство;
- Как Роза Марковна на выставку змей сходила;
- Абрам, Сара, любовник и доктор;
- Как просыпается по утрам Роза Моисеевна.