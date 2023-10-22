Анекдот дня: Роза Марковна и кофэ

Но сначала все же следует проснуться, взбодриться, позитивом зарядиться: выпить чашечку ароматного кофе (или хотя бы понюхать таковой) и прочитать анекдот от «Одесской жизни»:

– Ах, как у вас вкусно пахнет кофэ!

– Заходите, Роза Марковна, не стесняйтесь, нюхайте на здоровье!

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