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Анекдот дня: про раввина и его соседей

Анекдот дня: про раввина и его соседей

Всем привет и с добрым утром воскресенья! Желаем в этот день всем отлично отдохнуть (и да не потревожат ваш сон ни «шахеды», ни соседи!) и вообще провести этот день с максимальной пользой.

Ну и как же без традиционной порции доброго одесского юмора? Правильно, никак!..

К раввину приходит мужчина и говорит:
– Ребе, я приехал в командировку, у меня с собой большая сумма денег. По городу с ней ходить опасно. Можно я оставлю эти деньги у вас? А через несколько дней я их заберу.
– Конечно, уважаемый! Я сейчас позову соседей, и вы при них, как свидетелях, передадите ваши деньги мне на хранение.
Ребе позвал соседей:
– Соседи, – сказал он, – видите, этот человек передал мне на хранение на время такую-то сумму денег?
– Видим, – ответили соседи.
– Тогда можете идти.
Соседи ушли. И командировочный тоже.
Он пришел через несколько дней и сказал:
– Ребе, я бы хотел получить свои деньги.
– Какие деньги? – изумился ребе.
– Которые я оставил вам на хранение!
– Вы – мне?
– Да, при свидетелях.
– Каких свидетелях?
– Ваших соседях.
 – Ну, если вы мне не верите, то давайте позовем соседей и спросим у них.
Позвали соседей.
– Соседи, – сказал ребе, – это человек утверждает, шо при вас передал мне на хранение большую сумму денег. Вы шо-нибудь видели?
– Нет, ребе, – отвечали соседи. – Мы ничего не видели.
Ребе отпустил соседей, и, когда они ушли, открыл ящик стола, достал деньги и вручил их хозяину, который был уже в предынфарктном состоянии.
– Ребе, – изумился он. – Но зачем же вы устроили весь этот спектакль?
– А шоб вы знали, какие у мине соседи!

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