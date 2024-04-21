Анекдот дня: про раввина и его соседей

Ну и как же без традиционной порции доброго одесского юмора? Правильно, никак!..

К раввину приходит мужчина и говорит:

– Ребе, я приехал в командировку, у меня с собой большая сумма денег. По городу с ней ходить опасно. Можно я оставлю эти деньги у вас? А через несколько дней я их заберу.

– Конечно, уважаемый! Я сейчас позову соседей, и вы при них, как свидетелях, передадите ваши деньги мне на хранение.

Ребе позвал соседей:

– Соседи, – сказал он, – видите, этот человек передал мне на хранение на время такую-то сумму денег?

– Видим, – ответили соседи.

– Тогда можете идти.

Соседи ушли. И командировочный тоже.

Он пришел через несколько дней и сказал:

– Ребе, я бы хотел получить свои деньги.

– Какие деньги? – изумился ребе.

– Которые я оставил вам на хранение!

– Вы – мне?

– Да, при свидетелях.

– Каких свидетелях?

– Ваших соседях.

– Ну, если вы мне не верите, то давайте позовем соседей и спросим у них.

Позвали соседей.

– Соседи, – сказал ребе, – это человек утверждает, шо при вас передал мне на хранение большую сумму денег. Вы шо-нибудь видели?

– Нет, ребе, – отвечали соседи. – Мы ничего не видели.

Ребе отпустил соседей, и, когда они ушли, открыл ящик стола, достал деньги и вручил их хозяину, который был уже в предынфарктном состоянии.

– Ребе, – изумился он. – Но зачем же вы устроили весь этот спектакль?

– А шоб вы знали, какие у мине соседи!

Еще больше анекдотов: