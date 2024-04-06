Анекдот дня: чем евреи отличаются от русских

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.
Экскурсия по аду. В двух котлах варятся грешники. Около одного котла — ватага чертей с вилами, а возле другого — никого.
— Почему вы все у одного котла?
— Так здесь евреи варятся. Стоит на секунду отойти, как они все собираются, подсаживают друг друга, один вылезет — других вытаскивает. Если их не караулить — все разбегутся!
— А почему тогда второй котел не охраняете?
— Там варятся русские. Отличные ребята! Если один пробует убежать, другие тащат его обратно: «Ты че, лучше нас быть хочешь?!»
*****
— Что это за станция?
— Одесса
— А почему мы так долго стояли?
— Тепловоз меняли
— Меняли? А на что?
— Как что? На тепловоз!
— И что, поменяли-таки?
— Да!
— Да на да?! А вы уверены, что это была Одесса?!
*****
Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и надпись. У одного: «Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Шляпа первого пуста, а в шляпе второго куча денег.
Прохожий подходит к еврею, бросает деньги и говорит:
— Слушай, измени надпись, иначе останешься голодным.
Когда прохожий ушел, еврей повернулся к своему соседу и сказал:
— Ты понял, Изя? Этот человек будет учить нас коммерции!
У нас есть и другие анекдоты: