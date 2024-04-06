Анекдот дня: чем евреи отличаются от русских

Экскурсия по аду. В двух котлах варятся грешники. Около одного котла — ватага чертей с вилами, а возле другого — никого.

— Почему вы все у одного котла?

— Так здесь евреи варятся. Стоит на секунду отойти, как они все собираются, подсаживают друг друга, один вылезет — других вытаскивает. Если их не караулить — все разбегутся!

— А почему тогда второй котел не охраняете?

— Там варятся русские. Отличные ребята! Если один пробует убежать, другие тащат его обратно: «Ты че, лучше нас быть хочешь?!»

*****

— Что это за станция?

— Одесса

— А почему мы так долго стояли?

— Тепловоз меняли

— Меняли? А на что?

— Как что? На тепловоз!

— И что, поменяли-таки?

— Да!

— Да на да?! А вы уверены, что это была Одесса?!

*****

Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и надпись. У одного: «Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Шляпа первого пуста, а в шляпе второго куча денег.

Прохожий подходит к еврею, бросает деньги и говорит:

— Слушай, измени надпись, иначе останешься голодным.

Когда прохожий ушел, еврей повернулся к своему соседу и сказал:

— Ты понял, Изя? Этот человек будет учить нас коммерции!

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