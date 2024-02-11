Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: зачем Соне кактусы на окне

Анекдот дня: зачем Соне кактусы на окне

Привет, одесситы, и с воскресным днем! Днем, который можно провести так, как вам нравится: отоспаться, прогуляться, хозяйством заняться и еще чем-нибудь полезным… В общем, выбирайте себе занятие по душе, но предварительно зарядитесь позитивом, прочитав наш анекдот.

И сегодня мы заглянем в гости к неунывающей одесситке тете Соне:

Соня, у вас эти кактусы на окне… это чтобы мужики не лазили?

– Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не выпрыгивали…

Мужик и кактус, карикатура

Карикатура про кактусы

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Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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