Анекдот дня: зачем Соне кактусы на окне

Анекдот дня: зачем мадам Рабинович побила мужа? Всем доброе утро! Ночь прошла спокойно? И это здорово. И пусть наступившая пятница окажется лучше, чем понедельник, вторник, среда и четверг вместе взятые. А для настроения ловите свежий одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что будет кушать на ужин Яша Всем привет и с добрым (надеемся) утром! И снова вражине неймется… И не ракетами, так «шахедами» достать нас так и норовит. Но не будем забывать, что помимо «хаймарсов» и «пэтриотов», есть у нас, одесситов, непобедимое оружие: наш непревзойденный одесский юмор! И посему не будем изменять традиции и начнем новый день с традиционного анекдота. ПОДРОБНЕЕ