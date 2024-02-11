Анекдот дня: зачем Соне кактусы на окне

Всем доброе утро! Суббота только началась, впереди почти два выходных дня. Вот вам пара свежих акекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.
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Всем доброе утро! Ночь прошла спокойно? И это здорово. И пусть наступившая пятница окажется лучше, чем понедельник, вторник, среда и четверг вместе взятые. А для настроения ловите свежий одесский анекдот.
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Всем привет и с добрым (надеемся) утром! И снова вражине неймется… И не ракетами, так «шахедами» достать нас так и норовит. Но не будем забывать, что помимо «хаймарсов» и «пэтриотов», есть у нас, одесситов, непобедимое оружие: наш непревзойденный одесский юмор! И посему не будем изменять традиции и начнем новый день с традиционного анекдота.
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Несмотря на то, что календарная зима у нас еще не закончилась, по погоде этого не скажешь: весна весной, и все тут! И вот одно из доказательств, что весна если еще и не пришла окончательно, то уж точно не за горами: в Одессе уже начали расцветать весенние первоцветы – подснежники.
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Подведены итоги фотоконкурса «Мир вокруг, который я люблю», посвященного 20-летию принятия Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» и 15-летию ратификации ее Украиной. Одним из победителей конкурса стал автор статей «Одесской жизни» Юрий Федорчук.
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