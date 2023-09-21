Анекдот дня про сообразительных одесских котов

С добрым утром, Одесса! Все хорошо выспались? У всех хорошее настроение? У кого настроение не дотягивает до улыбчивого смайлика, предлагаем традиционный утренний анекдот про хитрого одесского кота.
— Сара Абрамовна… Убедительная просьба к Вам — заберите Вашего кота…
Он опять у рыбного отдела голодный обморок изображал.
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