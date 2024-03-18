Анекдот дня: монолог будущей свекрови, или на ком женится Лёвочка

А сегодня у нас… Таки не маленький анекдот, а целая история. Ну, а как иначе, если Лёвочка решил делать нервы своей маме!..

– Лёвочка, сыночка, и де ты взял это… Вот это… То, шо очень хочет называться твоей женой? Де? У Бердичеве. Вроде приличный город, а де она там была? У филармонии. Полы, што ли мыла? Не, а шо, на фортепиано играла. Тада понятно, почему она на моих нервах тоже играет… виртуозно. Ну и что, что я её ещё не видела. Она миня уже беспокоит. Бердичев, Бердичев… Шо папа! Папа! Папа миня привез с Бершади. Это разные вещи. И потом… у нас с папой была любовь… с первого взгляда. Шо щас? Щас так не бывает. А родители у неё есть? Есть. И хто? Врачи!!! Ну хоть это слава богу. А какие врачи? Та я понимаю, шо хорошие. Какие? Папа кардиолог, а мама – стоматолог. Боже мой, приличные люди. У таких приличных людей не может быть плохой дочери. А знакомиться приедут? Приедут. И када? Завтра. Лёвочка, так это ты адиёт, а не она! Как же я успею, мне же надо тока базар три раза делать. А убрать дома, люди приедут… Ойц, Лёвочка… Не к нам спать? А иде? У них шо? Своя квартира! Здесь? Боже мой, так Бердичев приличный город. А покушать до нас, я надеюсь? Не! А куда? У рэсторан. Шо… тоже… ихний? Шо значит, «почти»? На паях. А с кем? С братом. С чьихним? Папы-кардиолога. Боже, какая родня, какая родня. А за чей счёт рэсторан? За ихний. Лёва, шо ты себе думаешь, девочка хорошая, надо брать. Хто сомневается? Я? Я сразу согласилась. Боже, как им повезло с зятем, как повезло. Ты кольцо приготовил? Как, нет? Ты что! Немедленно. Надо брать их, пока тепленькие. И цветы, два букета. Как, кому? Невесте и любимой тёще!..

Марина Гарник

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