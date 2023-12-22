Анекдот дня: как в Одессе ищут пропавших собак

Анекдот дня: как Соломон Маркович ходит к сыну в школу Доброе утро, одесситы! Поскольку это последняя неделя этого полугодия в школе и уже даже ее предпоследний день, как не вспомнить каждому из нас как это полугодие прошло для взрослых — родителей, бабушек и дедушек школьников. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: когда на Привозе не говорят цену на мясо Доброе утро, одесситы! Чем ближе новогодние праздники, тем чаще мысли обращаются к рынкам и магазинам. У нас даже утренний анекдот на тему покупки мяса, ведь скоро праздники. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про цены на бензин Доброе утро, одесситы! До Нового года остается времени всего-ничего, пора делать запасы, чтобы в праздничные дни не покупать все по завышенным ценам и не попасть в историю как герой нашего утреннего анекдота. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что можно кушать на диете? Привет, Одесса, одесситы и все примкнувшие к таковым! Надеемся, выходные у всех прошли неплохо и можно с новыми силами приступать к работе. А тех, кто к концу года немного подустал, пусть греет мысль о наступающих праздниках.

Ну, и по сложившейся традиции, без утреннего анекдота мы вас, само-собой, не оставим! ПОДРОБНЕЕ