Анекдот дня: как в Одессе ищут пропавших собак

Доброе утро, одесситы! Поскольку это последняя неделя этого полугодия в школе и уже даже ее предпоследний день, как не вспомнить каждому из нас как это полугодие прошло для взрослых — родителей, бабушек и дедушек школьников.
ПОДРОБНЕЕ
Доброе утро, одесситы! Чем ближе новогодние праздники, тем чаще мысли обращаются к рынкам и магазинам. У нас даже утренний анекдот на тему покупки мяса, ведь скоро праздники.
ПОДРОБНЕЕ
Доброе утро, одесситы! До Нового года остается времени всего-ничего, пора делать запасы, чтобы в праздничные дни не покупать все по завышенным ценам и не попасть в историю как герой нашего утреннего анекдота.
ПОДРОБНЕЕ
Привет, Одесса, одесситы и все примкнувшие к таковым! Надеемся, выходные у всех прошли неплохо и можно с новыми силами приступать к работе. А тех, кто к концу года немного подустал, пусть греет мысль о наступающих праздниках.
ПОДРОБНЕЕ
Ну, и по сложившейся традиции, без утреннего анекдота мы вас, само-собой, не оставим!
После подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали не только множество людей, но и их домашних питомцев. Но кому-то посчастливилось попасть в добрые руки и чудом спастись и даже обрести новую семью. В их числе – пес Бонифаций, который приплыл в Одессу на плоту из мусора.
ПОДРОБНЕЕ