Анекдот дня: сибирский кот на Староконном рынке

Привет, одеситы, и все, кто присоединился к таким! Наконец-то пятница и конец рабочей недели! А вот утром немного юмора, чтобы последний день рабочей недели пролетел быстрее!
Одесса. Староконный рынок.
— Мадам, купите кота!
— А какой он породы?
— Сибирский.
— Не может быть, у него же шерсть короткая!
— Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрёт он исключительно пельмени!
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