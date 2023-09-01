Анекдот дня: сибирский кот на Староконном рынке

Привет, одеситы, и все, кто присоединился к таким! Наконец-то пятница и конец рабочей недели! А вот утром немного юмора, чтобы последний день рабочей недели пролетел быстрее!

Одесса. Староконный рынок.

— Мадам, купите кота!

— А какой он породы?

— Сибирский.

— Не может быть, у него же шерсть короткая!

— Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрёт он исключительно пельмени!

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