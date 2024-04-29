Анекдот дня: случай на одесском ипподроме

И сегодня давайте-ка заглянем мы на одесский ипподром – ведь там происходит много чего интересного!..

Ипподром… Перед бегами наездник гладит лошадь. Поглаживая и разговаривая с лошадью, он достает из кармана конфетку и угощает ей лошадь. Та ее съела и, как смогла, кивая головой, поблагодарила.

Неожиданно, откуда ни возьмись, подходит инспектор:

– Я дисквалифицирую эту лошадь!

– Это почему?

– Не отпирайтесь. Я все видел.

– Аа, вы думаете, что я дал ей допинг? Ну что вы! Это была просто конфетка. Вот смотрите сами…

Он вытаскивает из кармана конфетку и съедает. Следом вытаскивает еще одну и протягивает инспектору:

– Вот возьмите. Попробуйте и убедитесь.

Инспектор взял конфетку, попробовал и глупо заулыбался:

– Да… Действительно… Что-то я действительно не прав… Даже неудобно…

Извинившись, инспектор уходит.

Наездник лошади:

– Ты не переживай… Придешь первая. Тебя теперь смогут обогнать только я или инспектор.

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