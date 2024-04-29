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Анекдот дня: случай на одесском ипподроме

Анекдот дня: случай на одесском ипподроме

Утра доброго всем и понедельнка исключительно приятного! Надеемся, эти выходные прошли у вас на «ура». Но, увы, они не вечны, и надо-таки собираться на работу. А чтобы делать это бодро и с позитивом в душе, советуем зарядиться порцией юмора от «Одесской жизни».

И сегодня давайте-ка заглянем мы на одесский ипподром – ведь там происходит много чего интересного!..

Ипподром… Перед бегами наездник гладит лошадь. Поглаживая и разговаривая с лошадью, он достает из кармана конфетку и угощает ей лошадь. Та ее съела и, как смогла, кивая головой, поблагодарила.
Неожиданно, откуда ни возьмись, подходит инспектор:
– Я дисквалифицирую эту лошадь!
– Это почему?
– Не отпирайтесь. Я все видел.
– Аа, вы думаете, что я дал ей допинг? Ну что вы! Это была просто конфетка. Вот смотрите сами…
Он вытаскивает из кармана конфетку и съедает. Следом вытаскивает еще одну и протягивает инспектору:
– Вот возьмите. Попробуйте и убедитесь.
Инспектор взял конфетку, попробовал и глупо заулыбался:
– Да… Действительно… Что-то я действительно не прав… Даже неудобно…
Извинившись, инспектор уходит.
Наездник лошади:
– Ты не переживай… Придешь первая. Тебя теперь смогут обогнать только я или инспектор.

Карикатура про ипподром

Лошадь просит сахарку

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Редакция ПРОФИЛЬ
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