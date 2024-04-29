Анекдот дня: випадок на одеському іподромі

Ранку доброго всім і понеділка винятково приємного! Сподіваємось, ці вихідні пройшли у вас на «ура». Але, на жаль, вони не вічні, і треба збиратися на роботу. А щоб робити це бадьоро та з позитивом у душі, радимо зарядитись порцією гумору від «Одеського життя».
І сьогодні давайте заглянемо ми на одеський іподром – адже там відбувається багато чого цікавого!
Іподром… Перед бігами вершник гладить коня. Погладжуючи та розмовляючи з конем, він дістає з кишені цукерку і пригощає їй коня. Той її з’їв і, як змог, киваючи головою, подякував.
Несподівано, звідки не візьмися, підходить інспектор:
– Я дискваліфікую цього коня!
– Це чому?
– Не відмикайтеся. Я все бачив.
– Аа, ви думаєте, що я дав йому допінг? Ну що ви! Це була просто цукерка. Ось дивіться самі…
Він витягує з кишені цукерку та з’їдає. Потім витягає ще одну і простягає інспектору:
– Ось візьміть. Спробуйте та переконайтеся.
Інспектор взяв цукерку, спробував і безглуздо посміхнувся:
– Так… Дійсно… Щось я дійсно не прав… Навіть незручно…
Вибачившись, інспектор йде.
Наїзник коню:
– Ти не хвилюйся… Прийдеш першим. Тебе тепер зможуть випередити лише я чи інспектор.
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