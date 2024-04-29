Анекдот дня: випадок на одеському іподромі

І сьогодні давайте заглянемо ми на одеський іподром – адже там відбувається багато чого цікавого!

Іподром… Перед бігами вершник гладить коня. Погладжуючи та розмовляючи з конем, він дістає з кишені цукерку і пригощає їй коня. Той її з’їв і, як змог, киваючи головою, подякував.

Несподівано, звідки не візьмися, підходить інспектор:

– Я дискваліфікую цього коня!

– Це чому?

– Не відмикайтеся. Я все бачив.

– Аа, ви думаєте, що я дав йому допінг? Ну що ви! Це була просто цукерка. Ось дивіться самі…

Він витягує з кишені цукерку та з’їдає. Потім витягає ще одну і простягає інспектору:

– Ось візьміть. Спробуйте та переконайтеся.

Інспектор взяв цукерку, спробував і безглуздо посміхнувся:

– Так… Дійсно… Щось я дійсно не прав… Навіть незручно…

Вибачившись, інспектор йде.

Наїзник коню:

– Ти не хвилюйся… Прийдеш першим. Тебе тепер зможуть випередити лише я чи інспектор.

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