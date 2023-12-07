Анекдот дня: зачем Фима пьет таблетки

Анекдот дня про случай в трамвае Доброе утро, одесситы! Наступил пик рабочей недели. Пора собираться на работу. А «Одесская жизнь» предлагает утренний анекдот про общественный транспорт: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Фима, Циля и отношения Доброе утро, дорогие одесситы! А утро сегодня морозное, свежее. Но несмотря на то, что вставать с кровати не очень хочется, сегодня только вторник, до Нового года еще 26 дней, а поэтому продолжаем делать то, что надо. «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом Всех с добрым утром понедельника! И да пусть окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай на одесской улице Утро доброе, Одесса! Этот воскресный день обещает быть достаточно теплым, более того, некоторые уверяют, что он будет последним теплым днем перед очередным существенным похолоданием… Так что грех такой возможностью не воспользоваться и не отправиться… Ну хотя бы просто прогуляться по улице! ПОДРОБНЕЕ