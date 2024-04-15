Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Боря миллион потерял

Анекдот дня: как Боря миллион потерял

Всех одесситов и не только с добрым утром понедельника! Кофе всем бодрящего, завтрака вкусного, дня плодотворного. Ну, и само собой – настроя позитивного, и пусть никто и ничто его вам сегодня не испортит.

А тем, кому сегодня отчего-то невесело, мы попробуем поднять настроение порцией доброго одесского юмора:

– Боря, ты почему такой грустный?
– Фира, я проиграл в лотерею целый миллион долларов!!!
– Как? Откуда у тебя миллион?
– Джекпот тиража был миллион долларов. Мой билет проиграл…

Абрам и способ разбогатеть

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