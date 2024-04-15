Анекдот дня: как Боря миллион потерял

Анекдот дня: на каком инструменте будет играть Сарочка Всем привет и с добрым и бодрым воскресным утром! И давайте не изменять традиции и начнем этот выходной для многих день исключительно на позитиве. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: публичный дом на Дерибасовской Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как мадам Рабинович и ее Мойша в театр на «Му-Му» ходили Утро доброе, стойкие и несломленные одесситы! Ведь как бы враг ни старался, нашу силу духа ни ракетами, ни «шахедами» не одолеть. И несмотря и не взирая, мы начинаем новый день с улыбкой. Ну, и донатить в поддержку нашей армии, конечно же, не забываем. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Сарочка 3 раза на Привоз бегала С добрым утром и хорошего настроения! А тем, у кого оно не очень хорошее, настоятельно советуем срочно это исправить – утренней зарядкой, бодрящим кофе с вкусняшками, ну и, конечно же, «зарядившись» порцией одесского юмора. ПОДРОБНЕЕ