Анекдот дня: как Лев Аркадьевич в себе скрытые способности открыл

Согласитесь: как часто мы даже не замечаем как то, какие таланты и способности порой в нас скрыты, так и то, что мы на самом деле любим. Вот и герой нашего сегодняшнего анекдота раньше многого о себе не знал:

Лев Аркадьевич не любил пробежки, паркур, экстрим, адреналин… Но два соседских добермана раскрыли в нем весь потенциал.

Еще больше анекдотов: