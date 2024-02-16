Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Лев Аркадьевич в себе скрытые способности открыл

Анекдот дня: как Лев Аркадьевич в себе скрытые способности открыл

Всем привет и с пятницей! Выходные все ближе и ближе, а настроение, соответственно, все лучше и лучше?.. Как это «нет»? Это необходимо срочно исправить! А поможет вам в этом наш традиционный одесский анекдот.

Согласитесь: как часто мы даже не замечаем как то, какие таланты и способности порой в нас скрыты, так и то, что мы на самом деле любим. Вот и герой нашего сегодняшнего анекдота раньше многого о себе не знал:

Лев Аркадьевич не любил пробежки, паркур, экстрим, адреналин… Но два соседских добермана раскрыли в нем весь потенциал.

Карикатура про злую собаку

Такса доигралась

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Редакция ПРОФИЛЬ

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