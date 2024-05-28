Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему Софа Моисеевна не купается на пляже

Анекдот дня: почему Софа Моисеевна не купается на пляже

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

Одесса, пляж Ланжерон:
— Софа Моисеевна, вы почему не купаетесь?
— Я вас умоляю! В моём возрасте? Для кого?

*****

Молодой одессит на собеседовании.
— У вас есть высшее экономическое образование?
— Я вас умоляю, а то, шо я из еврейской семьи вам уже недостаточно?

*****

— Фима, ну ты же юрист, ты же должен знать, шо можно, а шо таки нельзя.
— Моня, я юрист, и я таки прекрасно знаю, как можно, когда нельзя…

У нас есть и другие анекдоты:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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