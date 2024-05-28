Анекдот дня: почему Софа Моисеевна не купается на пляже

Одесса, пляж Ланжерон:

— Софа Моисеевна, вы почему не купаетесь?

— Я вас умоляю! В моём возрасте? Для кого?

*****

Молодой одессит на собеседовании.

— У вас есть высшее экономическое образование?

— Я вас умоляю, а то, шо я из еврейской семьи вам уже недостаточно?

*****

— Фима, ну ты же юрист, ты же должен знать, шо можно, а шо таки нельзя.

— Моня, я юрист, и я таки прекрасно знаю, как можно, когда нельзя…

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