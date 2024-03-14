Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Циля готовится к лету

Анекдот дня: как Циля готовится к лету

Всем привет и с добрым утром! Дня удачного и настроя позитивного, даже несмотря на то, что погода за окном нас пока что не особо радует. А вот уж что точно вас порадует, так это порция юмора от «Одесской жизни».

…Да-да, не успеем и оглянуться, как весна точно возьмет верх, и все вокруг расцветет и запахнет. А там и до лета недалеко, и готовитья к нему можно начинать уже сейчас, хотя бы как героиня нашего сегодняшнего анекдота:

– Циля, ты готовишься к лету?
– Таки да!
– А как именно?
– Потихоньку растягиваю летнюю одежду.

Циля и морской воздух

В одесском магазине

Тетя Циля про фигуру

Мало анекдотов? А сюда заглянуть?

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua