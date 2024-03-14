Анекдот дня: как Циля готовится к лету

…Да-да, не успеем и оглянуться, как весна точно возьмет верх, и все вокруг расцветет и запахнет. А там и до лета недалеко, и готовитья к нему можно начинать уже сейчас, хотя бы как героиня нашего сегодняшнего анекдота:

– Циля, ты готовишься к лету?

– Таки да!

– А как именно?

– Потихоньку растягиваю летнюю одежду.

Мало анекдотов? А сюда заглянуть?