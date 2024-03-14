Анекдот дня: как Циля готовится к лету

Всем привет и с добрым утром! Дня удачного и настроя позитивного, даже несмотря на то, что погода за окном нас пока что не особо радует. А вот уж что точно вас порадует, так это порция юмора от «Одесской жизни».
…Да-да, не успеем и оглянуться, как весна точно возьмет верх, и все вокруг расцветет и запахнет. А там и до лета недалеко, и готовитья к нему можно начинать уже сейчас, хотя бы как героиня нашего сегодняшнего анекдота:
– Циля, ты готовишься к лету?
– Таки да!
– А как именно?
– Потихоньку растягиваю летнюю одежду.
Мало анекдотов? А сюда заглянуть?