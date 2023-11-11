Анекдот дня про одесских журналистов

Анекдот дня про Мойшу, Абрама и сахар Доброе утро, одесситы! В связи с пятницей, заряд энергии у многих стремится к нулю. А потому, чтобы оставаться еще денек на плаву и таки сделать сегодня хорошие дела, читайте традиционный утренний анекдот от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Моня не дарит Циле цветы? Доброе утро, одесситы! Четверг вступает свои права и до конца рабочей недели остается два дня. Поэтому планы про теплый плед и книжку оставляем на выходные, а сейчас бодримся чашкой кофе и улыбаемся утреннему анекдоту от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про Фортуну и Фемиду Доброе утро, одесситы! Сегодня нам обещают пасмурную погоду и даже немного осадков. Но что нам погода, если с самого утра дозу утреннего позитива дарит «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: сколько лет стукнуло Саре? Доброе утро, Одесса! Что-то осень разошлась и по утрам уже не только прохладно, но и сыро. Поэтому утренним чаем не столько бодримся, сколько греемся. А также получаем утреннюю порцию позитива от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ