Анекдот дня про одесских журналистов

Доброе утро, одесситы! Суббота — прекрасный день, не так ли? Правда, погода сегодня не для прогулок — ветрено и дождь. Но это же можно перепланировать выходной? — Чашка горячего напитка, плед, интересная книга или одесская газета. А мы вам расскажем анекдот про случай в одной из редакций Одессы:
Редактор одной из одесских газет на планёрке воспитывает сотрудников:
– Сколько можно употреблять слово «местный»? Местные власти, местное начальство!.. Лучше указывать название города.
На следующий день он прочитал в разделе «Городская хроника»:
«Пострадавший в ДТП был доставлен в больницу, где ему сделали операцию под одесским наркозом».
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