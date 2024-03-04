Анекдот дня: что пишут на асфальте в одесском дворике

Привет, Одесса и стойкие несломленные одесситы!.. Да, непростыми выдались для нас эти выходные… Но все же давайте не будем забывать о том, что наш неиссякаемый одесский юмор – это тоже оружие, и достаточно сильное, против всяческой нечисти вражьей, которая хоть и пытается нам грозить, но ничего у нее не выйдет!
Так что заряжаемся с утра хорошим настроением. И сегодня предлагаем вам заглянуть в одесский дворик. И позитив, поверьте, будет вам гарантирован!
…С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики сволочи!»
Вечером кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок»…
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