Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что пишут на асфальте в одесском дворике

Анекдот дня: что пишут на асфальте в одесском дворике

Привет, Одесса и стойкие несломленные одесситы!.. Да, непростыми выдались для нас эти выходные… Но все же давайте не будем забывать о том, что наш неиссякаемый одесский юмор – это тоже оружие, и достаточно сильное, против всяческой нечисти вражьей, которая хоть и пытается нам грозить, но ничего у нее не выйдет!

Так что заряжаемся с утра хорошим настроением. И сегодня предлагаем вам заглянуть в одесский дворик. И позитив, поверьте, будет вам гарантирован!

…С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики сволочи!»
Вечером кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок»…

Одесский юмор

Одесский юмор: про соседку

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