Анекдот дня: что пишут на асфальте в одесском дворике

Так что заряжаемся с утра хорошим настроением. И сегодня предлагаем вам заглянуть в одесский дворик. И позитив, поверьте, будет вам гарантирован!

…С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики сволочи!»

Вечером кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок»…

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