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Анекдот дня: селёдочка на Привозе, или маркетинг по-одесски

Анекдот дня: селёдочка на Привозе, или маркетинг по-одесски

Утро доброе (ну, надеемся)! …Казалось бы, поводов для радости, шуток и смеха у нас все меньше и меньше… Однако прекратите так думать, ведь это далеко не так! Не забываем: наш непревзойденный одесский юмор это хоть и не «Таурус», но тоже оружие. Так что начинаем день с позитива, несмотря и не взирая.

И поскольку сегодня день выходной и для многих «базарный», то давайте-ка на базар и отправимся. На наш легендарный Привоз:

Молодой человек, вы только посмотрите, какая селедочка! Это же чистый Пикассо!
– Посмотрел, скорее Дали. Спасибо.
– Что значит спасибо? Вы только гляньте, она на вас тоже смотрит и улыбается! Купите селедочку, ее можно не только кушать, но и дружить!
– Спасибо, мне не нужно.
– Прекратите говорить такие вещи! Такая селедочка нужна всем! У нее икра, она беременная! Вы купите одну селедочку, а получаете целый будущий косяк!
– Дама, но мне правда не нужна селедка, я пришел за овощами…
– А что овощи не разрешают вам купить селедочку? Не слушайте их, берите, увидите, какое это счастье!
– Ну, хорошо, давайте…
– Берите две, одной ей будет скучно.
– Хорошо давайте две…
Вот и правильно, вот и на здоровье! Три, значит три…

Анекдот про рыбу на Привозе

***

На Привозе:
– Купите своей жене розы!
– У меня нет жены.
– Тогда своей невесте!
– Но у меня нет невесты…
– Купите таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь…

Цибуля на Привозе

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Редакция ПРОФИЛЬ
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