Анекдот дня: селёдочка на Привозе, или маркетинг по-одесски

И поскольку сегодня день выходной и для многих «базарный», то давайте-ка на базар и отправимся. На наш легендарный Привоз:

Молодой человек, вы только посмотрите, какая селедочка! Это же чистый Пикассо!

– Посмотрел, скорее Дали. Спасибо.

– Что значит спасибо? Вы только гляньте, она на вас тоже смотрит и улыбается! Купите селедочку, ее можно не только кушать, но и дружить!

– Спасибо, мне не нужно.

– Прекратите говорить такие вещи! Такая селедочка нужна всем! У нее икра, она беременная! Вы купите одну селедочку, а получаете целый будущий косяк!

– Дама, но мне правда не нужна селедка, я пришел за овощами…

– А что овощи не разрешают вам купить селедочку? Не слушайте их, берите, увидите, какое это счастье!

– Ну, хорошо, давайте…

– Берите две, одной ей будет скучно.

– Хорошо давайте две…

Вот и правильно, вот и на здоровье! Три, значит три…

***

На Привозе:

– Купите своей жене розы!

– У меня нет жены.

– Тогда своей невесте!

– Но у меня нет невесты…

– Купите таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь…

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