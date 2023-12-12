Анекдот дня: как-то на Привозе

Доброе утро, дорогие одесситы! Сегодня в разгар рабочей недели собираем с силами, чтобы как следует подготовиться к зимним праздникам. До Нового года еще 19 дней, хлопот много: купить подарки родным, продумать меню, избавить свое жилье от ненужного хлама. А для позитивного настроя «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот.
Одесса. Привоз. В мясной павильон входит женщина, нагруженная сумками, останавливается у свиной головы, пристально смотрит и выдает:
— Тьфу ты, забыла мужу сигарет купить!
У нас есть и другие анекдоты:
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- Кому предназначен букет цветов от Бори?