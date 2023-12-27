Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как нужно торговать на Привозе

Анекдот дня: как нужно торговать на Привозе

Доброе утро, одесситы! Главное на Новый год — это, конечно, накрыть стол. Вот только придерживаться традиции становится все сложнее, ведь цены не стоят на месте. Особенно это ощущается перед праздниками. Но в Одессе умеют продать любой товар. Об этом — наш традиционный утренний анекдот.

— Фима, Вы скажите мне, что сахар на Привозе таки подорожал?

— О вей, Сема, таки да никто не покупает.

— Так вы начните продавать его в мелкой расфасовке, например, чайными ложками.

цены-карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ

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