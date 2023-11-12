Анекдот дня: пара слов о фруктах на Привозе

А чем можно заняться в этот день? Например, наведаться на Привоз и сделать там хороший базар. И еще не забываем: начался сезон сладкой, сочной и весьма полезной хурмы. А уж какая она на нашем Привозе!.. Об этом как раз наш сегодняшний анекдот:

На Привозе:

– У Вас хурма вяжет?

– Я вас таки умоляю, она еще и крестиком вышивает!

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