Анекдот дня: пара слов о фруктах на Привозе

Доброе утро, мы из Одессы! Встречаем воскресенье с улыбкой и неиссякаемой верой в то, что все у нас таки будет и даже очень.
А чем можно заняться в этот день? Например, наведаться на Привоз и сделать там хороший базар. И еще не забываем: начался сезон сладкой, сочной и весьма полезной хурмы. А уж какая она на нашем Привозе!.. Об этом как раз наш сегодняшний анекдот:
На Привозе:
– У Вас хурма вяжет?
– Я вас таки умоляю, она еще и крестиком вышивает!
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