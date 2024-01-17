Анекдот дня: как в Одессе за долг напоминают

Доброе утро, одесситы! Рабочая неделя достигла своего пика. Утром вставать с кровати жуть как не хочется, но надо. А чтоб поднять вам настроение и зарядить позитивом, «Одесская жизнь» предлагает традиционный утренний анекдот.
Одессит спрашивает у адвоката:
— Как можно отсудить у соседа долг 500 долларов?
— А у Вас есть письменное доказательство?
— Нет, мы без бумаг договорились.
— Тогда пишите ему письмо и просите срочно вернуть 1000 долларов.
— Но он мне ответит, что должен 500 долларов!
— Именно это и будет письменным доказательством!
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