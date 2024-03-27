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Анекдот дня: как ужиться интеллигенту с алкоголиком?

Анекдот дня: как ужиться интеллигенту с алкоголиком?

Привет, неунывающие одесситы! Надеемся, сегодня все хорошо выспались и готовы к трудовым свершениям. А еще надеемся, что вам повезло с соседями, которые уж точно вам не помешали.

Почему это мы сегодня с утра да о соседях? А потому как именно о них наша сегодняшняя утренняя порция одесского юмора. Начните новый день с улыбки!

За стеной у одного интеллигентного еврея жил алкоголик с одной странной привычкой – хорошенько набравшись, он снимал тапочки и, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе!» со всей дури кидал каждый об стену. А потом спал, в то время как сосед-еврей просыпался среди ночи, пил чай, грезил и что-то тихонько говорил себе под нос.
Однажды интеллигент встретил-таки соседа и вежливо так попросил больше так не делать. Алкоголик пообещал, но вспомнил об этом, только когда уже запустил один тапок в стену. Ему стало стыдно, он приложил руку к сердцу, поклонился стене и заснул. Но через час проснулся от ударов в эту стену и крика еврея-интеллигента:
– Когда ж ты, сволочь, второй бросишь?!..

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