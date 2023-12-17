Анекдот дня: мама, Циля и деньги

Доброе утро, неунывающая Одесса! Да-да, унывать ни в коем случае не стоит, особенно в преддверии новогодних праздников и даже тогда, когда «в конце денег остается еще так много месяца». Тем более сегодня выходной и можно позволить себе… ну как минимум выспаться как следует.
А чтобы день оказался удачным и позитивным, рекомендуем «зарядиться» хорошим настроением, прочитав наш одесский анекдот (и может даже не один).
И сегодня мы узнаем, какой мудрый совет дала Циле ее заботливая еврейская мама:
Мама:
– И запомни себе, Циля, маминых слов: деньги портят людей тока тогда, когда их нет!
А вот еще один мудрый мамин совет:
Еще больше анекдотов есть у нас:
- Фима, Циля и отношения;
- Как правильно делить прибыль;
- Как Софа деньги экономит;
- Какие деньги на покупки тратит Роза;
- Про пессимиста и оптимиста.