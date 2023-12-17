Анекдот дня: мама, Циля и деньги

А чтобы день оказался удачным и позитивным, рекомендуем «зарядиться» хорошим настроением, прочитав наш одесский анекдот (и может даже не один).

И сегодня мы узнаем, какой мудрый совет дала Циле ее заботливая еврейская мама:

Мама:

– И запомни себе, Циля, маминых слов: деньги портят людей тока тогда, когда их нет!

А вот еще один мудрый мамин совет:

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